Imagens de videovigilância mostram ataque mortal à embaixada do Azerbaijão no Irão

Um homem armado abriu fogo na embaixada do Azerbaijão na capital do Irão, esta sexta-feira, matando o chefe de segurança e ferindo duas pessoas. Há um suspeito detido.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, citado pela agência Reuters, "o atacante invadiu o posto de vigia, matando o chefe de segurança com uma Kalashnikov".

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, já veio condenar o ataque, que classifica como "um ato terrorista".

O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão também "condena fortemente" o ataque e diz que o caso está a ser investigado, indica a Reuters.

A polícia de Teerão avançou que há um suspeito detido e que os motivos do ataque estão a ser investigados.

Segundo a agência de notícias Tasnim, citada pela Reuters, os motivos do atacante serão de cariz pessoal. As autoridades indicam que o homem terá dito que a mulher foi à embaixada e nunca mais regressou a casa.

O homem terá tentado contactar a embaixada mas nunca obteve resposta e acredita que a mulher esteja no interior do edifício.

O chefe da polícia iraniana disse que mulher será natural do Azerbaijão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão disse que "a campanha anti-Azerbaijão" no Irão contribuiu para este ataque e as autoridades do Azerbaijão acusam ainda o Irão de ignorar os apelos para que a segurança na embaixada de Teerão fosse reforçada.