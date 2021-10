Imagens indicam que cratera Jezero, em Marte, já foi um lago tranquilo

A cratera Jezero, em Marte, hoje uma depressão seca e ventosa, foi há 3,7 mil milhões de anos um lago tranquilo, indica a primeira análise científica de imagens obtidas pelo 'rover' (veículo robotizado) Perseverance, da NASA.

A análise das imagens, publicada hoje na revista científica Science, mostra que há na cratera sinais de inundações repentinas do pequeno rio que alimentava o lago e que transportaram grandes rochas a jusante do leito do lago.

As inundações, segundo as provas analisadas, terão sido suficientemente enérgicas para transportarem grandes rochas durante dezenas de quilómetros que ficaram depois depositadas no leito do lago, onde ainda hoje permanecem.