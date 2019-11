Imagens mostram 'bolas de gelo' do tamanho de ovos em praia

Milhares de ‘bolas de gelo’, cada uma do tamanho de um ovo, apareceram numa praia na ilha Ostrobothian de Hailuoto, na Finlândia. O episódio levou uma onda de aventureiros a dirigir-se até à praia para conhecer este fenómeno natural.

Estas formações ocorrem quando as águas turbulentas perto da costa criam uma camada de gelo. O gelo começa a unir-se e forma-se nas águas geladas. Quando as ondas batem na terra faz com que o gelo molde essas ‘bolas’.

"Esse foi um fenómeno incrível, nunca visto antes", disse Tarja Terentjeff à CNN. "A praia estava toda cheia dessas bolas de gelo".

A CNN conversou com pessoas que viajaram até à ilha e aparentemente é extremamente raro que uma quantidade tão grande de bolas seja criada dessa maneira, cobrindo completamente vários quilómetros da praia.

Hailuoto fica no Golfo de Bótnia, que separa a Finlândia e a Suécia.