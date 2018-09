Imagens mostram objetos cristãos a arder em onda de repressão na China

O governo chinês está a queimar bíblias, a destruir cruzes, fechar igrejas e a ‘ordenar’ que os cidadãos cristãos assinem documentos a renunciar a fé.

Estes relatos, feitos por Bob Fu Fu, membro do Conselho de Relações Externas para a promoção dos direitos humanos de Pequim, aparecem num momento de aparente repressão massiva contra a religião na China.

No país sob a presidência de Xi Jinping, os crentes religiosos estão a ver a sua liberdade ser reduzida de forma drástica, algo que já não acontecia desde a assinatura da constituição chinesa, em 1982.

"O governo chinês trata os grupos religiosos organizados com desdém e hostilidade", disse Sophie Richardson, representante dos direitos humanos na China, em entrevista ao Daily Mail, reforçando a ideia de que não é algo feito contra as associações cristãs, mas sim contra todas as associações religiosas, onde se inclui o islamismo e o budismo, por exemplo.

Sophie acrescenta que cerca de 13 milhões de muçulmanos estão sujeitos à doutrina política e consequentemente às penalizações, caso não a cumpram.

Bob Fu Fu publicou um vídeo nas redes sociais, onde mostra várias bíblias a serem queimadas, avançando que desde a revolução cultural radical (1966- 1976) que os cristãos não eram submetidos a tal repressão.





#China CCP starts burning the Bible and crosses in Henan. Last time burning Bibles campaign happened in late 1960s by dictator Chairman Mao’s wife Jiang Qing in Shanghai. She was arrested in 1976 but Christians grew to millions. Will Never be successful??????,?????? pic.twitter.com/T5esv16NXI