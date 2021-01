Imigração ilegal para a UE em 2020 com número mais baixo desde 2013

A imigração ilegal para a União Europeia (UE) atingiu em 2020 o nível mais baixo desde 2013, segundo números preliminares divulgados esta sexta-feira pela Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex).

Com 124 mil entradas ilegais no espaço europeu em 2020, a Frontex refere que houve um decréscimo de 13% relativamente a 2019, e salienta tratar-se "do número mais baixo de passagens ilegais de fronteiras desde 2013".

A agência responsável pelo controlo das fronteiras europeias justifica a redução do número de migrantes ilegais, "em grande medida, com as restrições ligadas à covid-19 impostas por vários países".