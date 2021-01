Imigrantes ilegais vão ser incluídos nos planos de vacinação contra a Covid-19 nos EUA

Todos nos Estados Unidos devem ser vacinados, incluindo os imigrantes ilegais, defendeu esta quinta-feira a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, durante uma conferência de imprensa.Os motivos para incluir igualmente os imigrantes ilegais nos planos de vacinação são tanto "morais" como estratégicos uma vez que vai promover a imunidade de grupo no país, explicou Psaki.A porta-voz avança ainda que apesar do precidente Joe Biden estar a planear aumentar a entrega de vacinas aos diferentes estados, as dificuldades para garantir a imunidade de grupo mantêm-se nomeadamente a falta de recursos humanos e médicos para vacinar. Psaki acrescenta que os EUA terão vacinas suficientes para inocular todos os americanos até ao verão mas que é necessário aprovar fundos para alocar recursos humanos que vacinem a população.Joe Biden estabeleceu inicialmente uma meta de 100 milhões de vacinas em 100 dias, mas, esta segunda-feira, aumentou esse número para 150 milhões. Desde que tomou posse, a 20 de janeiro, já reverteu várias decisões de Trump, uma delas as conferências de imprensa que informam os amaricanos sobre a pandemia.