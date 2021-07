Imortalidade pode chegar dentro de 17 anos com mentes humanas em discos rígidos. Saiba de que forma

e não será assim tão longínquo quanto possamos imaginar de acordo com um novo projeto científico nascido na Rússia.

Durante décadas, e até séculos, a imortalidade sempre foi uma incógnita. Muitas vezes ligada a figuras mitológicas como vampiros ou deuses, o Homem sempre se questionou se, para nós, comuns mortais, esta poderia ser uma realidade.A tese de que poderemos espacar à morte é apetecível, mas será possível? Sim,

Os cientistas defendem que existem "interruptores genéticos" que causam o envelhecimento e que a ciência tem sido capaz de manipular em seres simples como os vermes, no entanto, a humanidade é muito mais complexa. Wolfgang Fink, da Universidade do Arizona, afirma: "Eu veria a imortalidade vindo do setor biológico".



"Ao prevenir a morte e o envelhecimento das células, preservando-as através de métodos criogénicos ou de doação, podemos prolongar a sua vida natural", defende.



Os cientistas tentam encontrar os genes que manipulam o envelhecimento e usá-los a nosso favor, no fundo, clonar partes do corpo e substituí-las por partes "antigas"; parar o metabolismo com a criogenia e depois fazer reparos celulares com microrobóticos, ajustando ao pormenor tudo o que envelhece e se estraga no nosso corpo é um dos métodos em cima da mesa para conseguir a tão desejada imortalidade.