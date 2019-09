Departamento de Justiça dos EUA divulga conteúdo da chamada de Trump ao presidente ucraniano

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou o conteúdo da chamada de Trump ao presidente ucraniano em que lhe pedia que investigasse Hunter Biden, filho de Joe Biden.Num memorando agora divulgado está a transcrição de toda a conversa num documento com cinco páginas."Há muito a dizer sobre o filho de Biden, que Biden parou a procuradoria e muitas pessoas querem descobrir sobre isso, então o que você puder fazer com o procurador-geral seria ótimo", disse Trump a Zelensky num resumo da transcrição da chamada.O líder democrata Biden supostamente interveio para anular uma investigação ucraniana da Burisma Holdings, uma empresa de gás natural em que seu filho Hunter Biden era diretor. "Biden gabou-se de ter parado a procuradoria, então se você puder investigar... parece-me horrível", continuou Trump.Devido a esta chamada, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou esta terça-feira um processo de destituição contra Donald Trump. "Ninguém está acima da lei", sublinhou a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.O chefe de estado norte-americano está a ser acusado de ter feito um telefonema para o homólogo da Ucrânia, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do presidente Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.