Impeachment de Trump já chegou ao Senado

Os democratas entregaram ontem o processo de impeachment de Donald Trump no Senado, pondo em marcha aquele que será o primeiro julgamento de um ex-presidente naquela câmara do Congresso americano.









Repetindo o procedimento seguido há pouco mais de um ano, quando Trump foi alvo de um processo de impeachment por pressões ilegais sobre a Ucrânia, um grupo de congressistas democratas que vão servir de acusadores no julgamento do ex-presidente atravessou o Capitólio em procissão para entregar no Senado o artigo de destituição aprovado há pouco mais de uma semana pela Câmara dos Representantes. “Donald John Trump cometeu altos crimes e delitos graves ao incitar à violência contra o governos dos Estados Unidos”, disse o congressista Jamie Raskin citando a acusação.

O julgamento de Trump no Senado arranca a 9 de fevereiro e os democratas precisam dos votos de pelo menos 17 senadores republicanos para garantir a necessária maioria de dois terços (67 senadores) para condenar Trump, algo que o próprio presidente Joe Biden já admitiu que será difícil. Com Trump fora do cargo, o verdadeiro objetivo dos democratas é garantir que ele seja proibido de voltar a exercer cargos públicos, impedindo desta forma a sua candidatura às presidenciais de 2024. n *com agências





Biden e Putin falam pela primeira vez

A Casa Branca confirmou ontem que o presidente Joe Biden manteve a sua primeira conversa telefónica com o homólogo russo Vladimir Putin. O presidente dos EUA abordou questões delicadas como as acusações de ingerência russa nas eleições, os ataques de ‘hackers’ russos contra o governo americano e a detenção do opositor russo Alexei Navalny. O Kremlin anunciou, por seu lado, que os dois líderes chegaram a acordo para prolongar por cinco anos o acordo START de limitação de armas nucleares.