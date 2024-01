Imperador japonês pede "mundo mais pacífico" em mensagem de Ano Novo

O imperador do Japão, Naruhito, destacou na tradicional mensagem de Ano Novo a perda de vidas causada pelos conflitos mundiais e pediu mais esforços para "construir um mundo mais pacífico".

"É com pesar que verifico que tantas pessoas estão a perder a vida devido a guerras e conflitos em diferentes partes do mundo. Mais uma vez, sublinho a importância de envidar esforços para nos compreendermos e cooperarmos uns com os outros, a fim de construirmos um mundo mais pacífico", afirmou o imperador no discurso enviado esta segunda-feira à comunicação social pela Agência da Casa Imperial.

Naruhito referiu que 2023 foi um ano de catástrofes naturais no Japão, entre terramotos, tufões, fortes chuvas e quedas de neve, e manifestou preocupação com os cidadãos que também têm de fazer face à inflação que afeta o arquipélago.