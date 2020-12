Imprensa argentina mostra quarto onde morreu Maradona: "nem tinha casa de banho normal"

A morte de Maradona, ocorrida a 25 de novembro, continua a gerar muitas dúvidas e a polémica não dá mostras de estar a diminuir à medida que os dias passam. Segunda-feira, Mario Baudry, noivo da sua ex-companheira de El Pibe Verónica Ojeda, revelou que a lenda argentina "nem tinha casa de banho normal, era como se fosse de campismo" e agora a imprensa local mostrou imagens do quarto.Como Maradona não podia subir e descer escadas, no rés do chão foi adaptada uma zona a quarto. O Clarín confirma que o quarto, situado junto à cozinha, não tinha uma casa de banho digna. Contava com cama de casal, televisão de 32 polegadas, cadeira de massagem e ar condicionado. As janelas estavam tapadas para bloquear a luz natural. Havia uma porta de correr para dar a Maradona um pouco de privacidade."Não dá para acreditar que o mandaram numa zona atrás da cozinha, onde havia ruídos permanentes. E sem casa de banho privativa. Não é assim que se cuida de uma pessoa que estava no estado de Diego, seja qual for o nome dela", disse fonte da investigação ao 'Olé'."Porque não alugaram uma casa que tinha um quarto com casa de banho privativa? Maradona tinha dinheiro suficiente para ficar num sítio confortável e adequado. "Não merecia algo assim", acrescentou.