12:00

Meghan Markle poderá estar grávida de gémeas. Quem o diz é uma revista britânica Life & Style que garante que a informação é confirmada por uma fonte do Palácio Kensington.A revista faz capa com os duques de Sussex e avança que os dois bebés são meninas. De acordo com a fonte citada pela revista, Harry não podia estar mais feliz com a notícia.Os duques casaram a 19 de maio numa cerimónia acompanhada em todo o mundo.