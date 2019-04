Silvio Berlusconi hospitalizado em Milão

Ex-primeiro-ministro italiano sofre com uma cólica renal aguda.

09:52

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi internado esta terça-feira no hospital de San Raffaele, em Milão, Itália, segundo avança a imprensa italiana.



Berlusconi sofre com uma cólica renal aguda, segundo avançou um porta-voz do partido Força Itália. O ex-primeiro-ministro deveria ter estado presente numa conferência de imprensa, mas não compareceu, tendo sido transportado de ambulância para o hospital.

Recentemente, Berlusconi, de 82 anos, passou por exames de rotina e a sua saúde não revelou preocupação.