Imunidade natural ao coronavírus detetada em "muitas pessoas", garante investigador de Oxford

Sir John Bell, professor de Medicina na Universidade de Oxford e responsável pela equipa que está a trabalhar numa vacina para a covid-19, admite que possa haver "muitas pessoas com uma imunidade natural ao novo coronavírus".

Citado pelo the Telegraph, o britânico esclarece que "há um nível básico" de protecção contra o coronavírus "para um número muito significativo de pessoas", referindo os últimos estudos que sugerem que o sistema imunitário pode ser ‘preparado’ por outros tipos de vírus, como o da constipação, e cria uma resposta imunitária que pode ser utilizada na luta contra a infecção por covid-19.

A investigação feita mostra que uma parte do sistema imunitário, as células T, respondem a cadeias de aminoácidos produzidos por diferentes tipos de coronavírus e podem ser responsáveis por travar o vírus em pessoas que nunca tiveram sintomas. Essas mesmas células-T tendencialmente morrem em pessoas com mais idade, o que pode explicar o porquê do coronavírus afetar de forma mais grave os idosos.

"Achamos que estão presentes em muitas pessoas, um número muito significativo. Há imunidade anterior nessas células-T, ainda antes da infecção pelo novo coronavírus e isso pode ser relevante para explicar o porquê de muitos doentes serem assintomáticos", conclui o clínico.