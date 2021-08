Imunodeprimidos representam maioria dos mortos da quinta vaga de Covid-19 em Espanha

Espanha está a travar a luta contra a quinta vaga de Covid-19 no país e esta quarta-feira foram registadas 144 mortes, o número mais elevado desde o mês de maio.

Entre os óbitos registados, o maior número de mortos é de pessoas imunodeprimidas. Os maiores de 70 anos representam 76% dos falecimentos, uma percentagem menor que os 84% das vagas anteriores. Tais dados são justificados pelos especialistas espanhóis com a menor circulação do vírus e os quadros clínicos menos graves devido à vacinação.

Quase toda a totalidade destes idosos estão vacinados, mas o frágil sistema imunitário torna-os mais vulneráveis perante o vírus.

"Ainda que os óbitos tenham caído nos restantes grupos, os imunodeprimidos continuam a registar taxas de mortalidade muito elevadas. São o grupo mais afetado pela quinta vaga", afirmou ao El País, José Miguel Cisneros, chefe do departamento de Doenças Infeciosas do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.

Apesar do elevado número de mortes em Espanha, os especialistas reforçam as mais-valias da vacinação. "Sem as vacinas isto teria sido uma tragédia. Teríamos vivido um colapso como o de março de 2020", referiu Cisneros.

Também Federico García, chefe de Microbiologia do Hospital San Cecilio (Granada), acredita que, sem a vacinação, os espanhóis viveriam "um massacre, uma hecatombe". "A proteção que as vacinas deram à maioria dos grupos vulneráveis tem sido crucial. Reduziram as infeções, mas também os casos graves que necessitariam de hospitalização e, em última instância, os óbitos", acrescentou.

Os imunodeprimidos, grupo formado sobretudo por pessoas com cancro, transplantados ou vítimas de doenças auto-imunes, têm sido os mais afetados da nova vaga de Covid-19 em Espanha, muito devido à menor efetividade da vacina nestas pessoas. "Têm taxas de anticorpos muito mais reduzidas que o resto da população e muito menos desenvolvem imunidade celular", aponta José Luis Alfonso, chefe de Medicina Preventiva no Hospital General de Valência.

Também as pessoas que receberam apenas uma dose da vacina, especialmente sexagenários, estão entre os grupos mais afetados pela quinta vaga de coronavírus em território espanhol.

Os especialistas espanhóis assinalam ainda o elevado número de infetados entre a população mais jovem, mas que representam menos de 10% das mortes nesta última vaga.

A elevada taxa de mortalidade entre os imunodeprimidos tem motivado alguns especialistas a sugerir a toma de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19, tal como acontece noutros países europeus, como França ou Alemanha, que já anunciou tal medida. Ainda que não existam evidências científicas sobre os benefícios da terceira dose, a aprovação pode acontecer num futuro próximo.

Desde o passado dia 23 de junho, quando a curva de contágios começou a aumentar em Espanha, já foram registados 946.000 casos de Covid-19 e 1.847 mortes.