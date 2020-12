Imunologista Anthony Fauci reúne pela primeira vez com Joe Biden esta quinta-feira

O imunologista Anthony Fauci confirmou esta quinta-feira que vai reunir, pela primeira vez, com o presidente eleito Joe Biden e com a equipa de transição da presidêcia através de videoconferência.A reunião, cuja pandemia de Covid-19 é protagonista, acontece esta quinta-feira às 14h00 (19h00 no horário de Portugal continental).Fauci já teve, nos últimos dias, outras conversas sobre a situação pandémica com assessores de Biden, incluindo o novo chefe de gabinete da Casa Branca Ron Klain. O imunologista desempenha o papel de especialista em doenças infecciosas no governo Biden.