Incendeia ex-companheira e fica a rir-se enquanto assiste ao seu sofrimento

Kevin Marks, de 48 anos, lançou fogo sobre a ex-companheira, deixando-a com 80% do corpo queimado. O homem foi levado para um hospital psiquiátrico de alta segurança após o terrível ataque. O caso ocorreu na Escócia.

O terrível incidente ocorreu dentro de um carro no passado dia 25 de junho. O homem riu-se descontroladamente enquanto via a mulher rebolar pelo chão numa tentativa de extinguir as chamas que lhe cobriam o corpo.

Mais tarde, a vítima, Ann Drumond, morreu no hospital de Glasgow quando os médicos concluíram que os seus ferimentos eram tão graves que ela não poderia sobreviver.

A polícia prendeu Marks e acusou-o de homicídio. Mas em tribunal, o homem justificou-se com a sua saúde mental, que estaria tão debilitada que não se poderia responsabilizar pelas suas ações. Foi diagnosticado com esquizofrenia.