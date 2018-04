Incendiário desastrado filmado em pânico à procura de isqueiro

Homem provocou explosão em hospital.

Um homem entrou no Hospital Bruno Born, na cidade brasileira de Lajedo, na noite de domingo, e explodiu com a recepção do serviço de urgência fazendo vários feridos por inalação de fumo.

Apesar da gravidade do caso, os internautas têm brincado com o momento inusitado em que o incendiário não encontra o isqueiro.

Nas imagens de videovigilância é possível ainda ver o homem a entrar de capacete e a colocar uma faca de grandes dimensões em cima do balcão. A funcionária e alguns pacientes afastam-se e o incendiário agarra numa garrafa com combustível, lançando o líquido para a recepção. Em seguida, começa a procurar o isqueiro. Primeiro nos bolsos das calças, depois do casaco, novamente nas calças, até que, já visivelmente em pânico, encontra o objeto e incendeia a recepção da unidade hospitalar.

De acordo com o site G1, o homem, que está em fuga e tem antecedentes criminais, será o pai de uma criança que tinha recorrido ao serviço de urgência umas horas antes. O menor terá passado pela triagem e, como a equipa de enfermagem verificou que não havia urgência, tinha de esperar para ser atendido. A família decidiu não esperar e acabou por ir embora do hospital sem concluir o atendimento.

Várias horas depois, o homem voltou ao hospital para explodir com a recepção. Segundo várias testemunhas, o incendiário mandou as pessoas saírem do local anunciando que iria colocar fogo no mesmo.

O incêndio foi controlado com o uso de extintores e 15 funcionários precisaram de atendimento médico devido à inalação de fumos.

O serviço de urgência do hospital, que serve mais de 300 mil pessoas, está interditado por tempo indeterminado.

As autoridades estão agora a investigar o crime que consideram ser "muito grave".