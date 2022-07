Incêndio ameaça Machu Picchu no Peru

"Já estamos a combater o incêndio florestal há dois dias e não foi possível controlá-lo, pois a área é bastante inacessível", referiu Roberto Abarca, diretor do Gabinete de Gestão de Risco e Segurança de Cusco.

A Swissinfo afirma que um relatório divulgado pelas autoridades na quinta-feira registava que 90% do incêndio já tinha sido controlado.



O Ministério da Cultura declarou numa publicação no Facebook que os especialistas ainda estão a avaliar os danos do monumento arqueológico de Llamakancha, diz o The Age. Não houve danos na Llaqta ou em Machu Picchu.





Na quarta-feira as chamas já haviam consumido 20 hectares, alertou o autarca de uma cidade vizinha.Mauchu Picchu, construído há mais de 500 anos, fez da região de Cusco a mais atrativa do país para o turismo. Recorde-se que o complexo de estruturas de pedra teve origem no Império Inca, que controlou vastas áreas da América do Sul. Hoje em dia é considerada uma das sete maravilhas do mundo.