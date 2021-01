( #AHORA ): Incendio afecta al Hospital Clínico San Borja Arriarán, ubicado en avenida Santa Rosa. Fuego se habría iniciado en el 4º piso. pic.twitter.com/FN2zbZN04N — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) January 30, 2021

Um incêndio de grandes proporções deflagrou este sábado de manhã no Hospital Clínico San Borja Arriará, em Santiago do Chile. As chamas não atingiram áreas ocupadas por pacientes e nenhuma pessoa ficou ferida.O fogo, que se atingiu a zona das caldeiras e instalações elétricas, já está dominado.