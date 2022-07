Incêndio atinge quatro edifícios no centro de São Paulo, no Brasil

Um incêndio deflagrou na noite de domingo num prédio de dez andares na Rua Barão de Duprat, na zona da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, no Brasil.O fogo alastrou-se depois para outros três edifícios: uma loja, que ficou completamente destruída, um prédio de seis andares, que corre o risco de desabar, e uma igreja. Os imóveis estavam vazios quando as chamas deflagraram, de acordo com a Globo.Dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau e foram assistidos. No combate às chamas estão centenas de bombeiros.As causas que estiveram na origem do fogo são ainda desconhecidas.