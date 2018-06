Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome bloco de apartamentos em Londres

Causas do fogo são desconhecidas.

19:20

Um incêndio está a consumir um bloco de apartamentos no centro de Londres, este sábadio.



Segundo avança a imprensa britânica, o alerta foi dado pouco antes das 18h00, em Harley Street.



No local estão cerca de dez veículos dos bombeiros, a auxiliar cerca de 70 operacionais.



O fogo terá começado num dos andares de um prédio e consome agora os quarto e quinto andares de um dos edifícios do bloco, onde se inclui uma clínica dentária e uma clínica de oftalmologia.



Desconhece-se, para já, o que terá causado as chamas.



Em atualização