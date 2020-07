Estrutura da Catedral de Nantes ameaça desabar após incêndio

O incêndio na Catedral de Nantes, em França, que deflagrou este sábado de manhã está circunscrito, tendo destruído o órgão da igreja, segundo as autoridades locais que sublinham que os estragos não são comparáveis ao fogo da Notre-Dame, em Paris, em 2019.

Segundo informações avançadas à agência de notícias France Presse, o incêndio que deflagrou esta madrugada na catedral gótica de Nantes já está circunscrito, tendo atingido o órgão principal da igreja.

"Os estragos estão concentrados no órgão que está completamente destruído. A plataforma sobre a qual se situa está muito instável e ameaça ruir", afirmou o responsável dos bombeiros, Laurent Ferlay, numa conferência de imprensa que se realizou junto à igreja.





Autoridades investigam hipótese de crime no incêndio da Catedral de Nantes



As autoridades vão investigar a hipótese de o incêndio na Catedral de Nantes, em França, ter sido um ato criminoso, uma vez que foram identificados três pontos distintos de fogo, anunciou hoje o Procurador da República local.

"Foi aberta uma investigação por incêndio voluntário. Ainda não é possível tirar conclusões, porque são precisas muitas investigações que poderão trazer novos elementos", afirmou Pierre Sennès, procurador de Nantes, citado pela agência de notícias France Presse.



Os bombeiros foram alertados pouco antes das 8:00 (7:00 em Lisboa) para um fogo na Catedral de Nantes que por volta das 10:00 (09:00 em Lisboa) estava controlado.