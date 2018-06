Incêndio consome edifício da Escola de Artes de Glasgow

Incidente aconteceu quatro anos após a reconstrução do bloco.

07:27





O fogo foi extinto esta manhã de sábado e não há registo de feridos.





Glasgow School of Art is on fire beware those on suchihall street pic.twitter.com/lBNduZJeru — KC (@CrossleyKieran) 15 de junho de 2018







A reabertura do edifício estava prevista para 2019, depois de ser restaurado após o incêndio de maio de 2014. No local, estiveram mais de 120 bombeiros e 20 meios de socorro no combate ao incêndio, segundo avança a Sky News.O fogo foi extinto esta manhã de sábado e não há registo de feridos.

Um incêndio provocou a destruição de um edifício da histórica Escola de Artes de Glasgow, na Escócia, esta madrugada de sábado.O mesmo edifício está a ser alvo de reconstrução há quatro anos, depois de um trágico incêndio ter consumido o bloco."Há um incêndio no edifício Mackintosh. A equipa de bombeiros já está no local", avançou a página oficial da Escola de Arte de Glasgow no Twitter, por volta das 00h40, momento do alerta.Foram várias os cidadãos que manifestaram a sua tristeza através de publicações nas redes sociais, com imagens do incêndio.