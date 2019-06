Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta terça-feira, cerca das 15h15, no Parque Industrial de San Roque, em Gibraltar.As chamas estão a consumir uma empresa de fabrico de plástico.As causas do fogo ainda são desconhecidas. As autoridades foram obrigadas a retirar os moradores mais próximos devido à intensidade das chamas.Os bombeiros estão a tentar impedir que o fogo propague a outras fábricas e armazéns próximos.