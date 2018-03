Incêndio consome hotel em Dublin

Bombeiros estão no local.

22:10

RT PhotosOfDublin "Footage of tonights fire in Dublin’s Ballymun. pic.twitter.com/j7Y1lwFMl3" — Besthotelsindublin (@besthotelsindub) March 21, 2018

This is a bad one...Metro Hotel ,Ballymun Dublin, pic.twitter.com/7zQbc8Jv6p — Tomas (@coady327) March 21, 2018

Um fogo deflagrou no último andar de um hotel em Dublin, esta quarta-feira.Os bombeiros locais partilharam uma imagem nas redes sociais de forma a alertar a população para que não se aproxime da área.O incêndio deflagrou pelas 20h20. No local estão oito equipas dos bombeiros e a polícia e os paramédicos estão a resgatar todas as pessoas que se encontram dentro do edifício.As autoridades confirmaram que as chamas já estão a consumir vários andares.