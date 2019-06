Incêndio consome ponte em São Paulo e deixa cerca de uma centena de sem-abrigo sem local para pernoitar

Na ponte havia material inflamável, o que levou a que o fogo se alastrasse.



Pelo menos um automóvel que se encontrava estacionado no local acabou por arder.







Incêndio atinge Ponte do Jaguaré na Zona Oeste de São Paulo

As causas do fogo, que começou perto das 6h, ainda são desconhecidas e foi controlado por volta das 8h.

Não há informações sobre vítimas, mas ao menos 50 pessoas moravam sob a ponte.

