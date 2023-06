Incêndio criminoso em mega-aterro sanitário cobre cidade brasileira de Teresópolis de fumo tóxico

Um incêndio, ao que tudo indica de origem criminosa, deflagrado no final da madrugada desta segunda-feira no mega-aterro sabitário de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Brasil, cobriu toda a cidade com um denso fumo tóxico, quase irrespirável.



As aulas foram suspensas em pelo menos 35 escolas e 18 creches municipais, lojas e fábricas decidiram não abrir e as autoridades locais pediram à população que use máscaras enquanto a situação persistir.





Um incêndio no lixão de Teresópolis, na região serrana do RJ, espalha fumaça tóxica por toda região. Escolas e creches foram fechadas. Prefeitura suspeita que seja um incêndio criminoso. Vale lembrar que lixão a céu aberto é crime federal. A responsabilidade é das prefeituras! pic.twitter.com/73mtRwmLK1 — André Trigueiro (@andretrig) June 26, 2023

Relatos nas redes sociais de moradores de Teresópolis, que fica a 97 km do Rio de Janeiro e tem 185 mil habitantes, davam conta na manhã desta segunda-feira de que era difícil respirar, tanto dentro de casa quanto nas ruas, e que o cheiro nauseabundo proveniente da queima de todo o tipo de detritos era muito intenso.



Automobilistas publicaram fotos de dentro dos seus carros, mostrando não terem qualquer visibilidade a dois metros, tornando a circulação em ruas e estradas da região ainda mais perigosa.

Os bombeiros foram chamados às 5h20 locais (9h20 em Lisboa) e enviaram para o aterro, que recebe milhares de toneladas de lixo residencial e industrial e na verdade se chama Aterro Sanitário do Fisher, grande quantidade de viaturas e meios humanos.



Em comunicado, a Câmara Municipal de Teresópolis afirmou ter indícios de que o incêndio foi provocado propositalmente, garantiu que manteria em funcionamento todas as unidades de saúde, mesmo as mais afectadas pelo fumo, para atender à população, e pediu que as pessoas que pudessem se mantivessem nas suas casas.





Pode parecer só imagens de um dia nublado, mas não são.

Isso aqui são imagens de Teresópolis (cidade onde eu moro) após o aterro sanitário pegar fogo, cobrindo a cidade de fumaça e ar tóxico. pic.twitter.com/3F2DVXfShD — Son Claudio (@Mr_Fujimaster) June 26, 2023





De acordo com as autoridades locais, não há muito o que fazer a não ser combater as labaredas, o que é difícil dado o tipo de materiais que estão a ser consumidos pelo fogo, e esperar que os ventos habituais naquela região serrana levem o fumo em outra direcção, desviando-o do centro urbano.





Segundo as autoridades, que confirmaram ter sido necessário socorrer pessoas em algumas partes da cidade que passaram mal ao inalarem o fumo, é uma questão de tempo, talvez somente algumas horas, até a situação ficar mais controlada e o ar mais respirável.