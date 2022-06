Um grande incêndio, que deflagrou ao início da tarde desta sexta-feira, em terreno próximo do Parque Temático de Puy du Fou, em Castela-Mancha, Espanha, obrigou a evacuar cerca de 2 500 visitantes e 700 funcionários.



De acordo com a ABC Es, que cita a direção do parque, "em nenhum momento o público visitante ou os funcionários foram colocados em risco".





Em atualização





El fuego cada vez a más en #Toledo. Amenaza con tirar dirección Toledo ciudad, hay varias columnas pic.twitter.com/IHSSryw2HR — AlejandroLaraRipiero (@lara_ripiero) June 17, 2022