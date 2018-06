Incêndio de grandes dimensões ameaça casas no Reino Unido

Moradores foram retirados das habitações próximas das chamas.

Incredible timelapse footage of the forest fire in Saddleworth, Manchester has been captured by amateur photographer Tristan Manchester. pic.twitter.com/3Aef8qOcBE — Triangle News (@TriangleNewsUK) 26 de junho de 2018

Um incêndio de grandes dimensões encontra-se ativo esta madrugada perto de Manchester, no Reino Unido. As chamas estão muito próximas de dezenas de habitações, colocando-as em perigo.Os moradores das casas perto do incêndio foram pelos bombeiros e militares de forma a permanecerem em segurança.As chamas deflagraram na segunda-feira à noite, no entanto devido às altas temperaturas que se fazem sentir no país as chamas tem ganho mais dimensão, dificultando assim o trabalho dos operacionais no local.