Incêndio de grandes dimensões mata 26 bombeiros na China

Cerca de 700 operacionais foram enviados para o local para combater as chamas.

11:31

Vinte e seis bombeiros morreram e quatro estão dados como desaparecidos na sequência do combate a um incêndio de grandes dimensões que deflagrou no passado domingo em Muli, na China.



Cerca de sete centenas de bombeiros foram enviados para o local devido à grande dimensão do fogo.