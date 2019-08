Incêndio deflagra em convento do século XIV em Moscovo

Um incêndio deflagrou durante a tarde desta segunda-feira no convento Rozhdestvensky, um dos mais antigos de Moscovo.



As chamas já terão sido controladas pelos bombeiros mas o fogo terá causado danos na estrutura do monumento.





Mais de 40 operacionais estão envolvidos no trabalho de rescaldo apoiados por cerca de 10 viaturas.Não há registo de feridos na sequência do incêndio.







Rozhdestvensky Convent in central Moscow burning. Flames spreading pretty fast :( pic.twitter.com/5rVlDqx0ay — Matthew Bodner (@mattb0401) August 26, 2019