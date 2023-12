Incêndio deflagra em estrutura histórica em Inglaterra

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na Blackpool Tower, uma estrutura histórica na cidade de Blackpool, em Inglaterra.Várias pessoas terão sido evacuadas do local, informa a Sky News. No local estão seis veículos dos bombeiros.As chamas foram detetas numa zona de metal perto do topo da torre. "Por favor afastem-se da zona. A equipa de drones está a trabalhar, por isso não voem drones no local porque podem obstruir as operações de emergência", alertaram os bombeiros.A Blackpool Tower abriu ao público em 1894 e tem 158 metros de altura. Está situada perto da praia, na cidade inglesa que dá nome à torre.Quando foi inaugurada, era a estrutura feita pelo homem mais alta do Império Britânico. O desenho foi inspirado por uma viagem de Sir John Bickerstaffe a Paris, o que explica as semelhanças com a Torre Eiffel.Em atualização