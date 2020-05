Incêndio deflagra em hospital de Moscovo destinado a doentes infetados com coronavírus e faz um morto

BREAKING: Fire erupts at Moscow hospital where coronavirus patients are being treated - TASS pic.twitter.com/FZxMHKSxmt — BNO Newsroom (@BNODesk) May 9, 2020

Um incêndio deflagrou este sábado num hospital destinado a receber doentes infetados com coronavírus, em Moscovo, na Rússia.Pelo menos uma pessoa morreu na sequência do incêndio. Não há mais informações relativamente ao número de feridos.As chamas deflagraram no piso térreo do edifício a Norte de Moscovo. Os pacientes estão a ser retirados para outra instalação.