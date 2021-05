Suleiman Muhammad Hawl, confirmou que não houve mortes a regista.



A refinaria de Homs é a segunda maior do país, com capacidade de produzir 100 mil barris de petróleo por dia.

Um incêndio deflagrou este domingo numa refinaria, na cidade de Homs, na Síria.As autoridades locais estão no combate às chamas que tiveram origem numa unidade de destilação da estação de bombeamento, de acordo com a imprensa estatal.O direto do espaço industrial,