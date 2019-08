Incêndio deflagra em zona turística de Ibiza. Coluna de fumo visível a quilómetros de distância

Um grande incêndio deflagrou esta segunda-feira no porto de San Antonio, um local popular entre os turistas na costa ocidental de Ibiza.



As chamas provocaram uma grande coluna de fumo negro visível a quilómetros do local. De acordo com relatos citados pelo jornal britânico Mirror, na origem do incêndio poderão estar as elevadas temperaturas que se fazem sentir em Ibiza, Espanha.





Ibiza fire – Huge blaze erupts in San Antonio harbour as locals claim tourist hotel is on fire https://t.co/BCSirUAjdE pic.twitter.com/dof5w08dvc — Atlantide (@Atlantide4world) August 26, 2019

Várias casas foram evacuadas como precaução. O incêndio lavra numa zona com muita vegetação que cerca vários hóteis.Testemunhas no local garantem que um dos hotéis de San Antonio se encontra em chamas.No local encontram-se ainda helicópteros de combate às chamas.