Incêndio deflagra no Ministério da Defesa russo em Moscovo

Um incêndio deflagrou num dos edifícios do Ministério da Defesa russo, em Moscovo, esta quarta-feira. De acordo com a agência Reuters, as chamas já foram apagadas e não houve registo de feridos."Por volta das 19h30 (17h30 em Portugal), num dos edifícios administrativos do Ministério da Defesa em Moscovo, trabalhadores do serviço público detetaram fumo nas instalações. Os bombeiros e o ministério das situações de emergência entraram em cena", referiu o Ministério da Defesa, citado pela agência de notícias.Estão a ser apuradas as causas do acidente.