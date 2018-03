Incêndio deixa centro de Glasgow coberto de fumo e lança o pânico

Fogo deflagrou no topo de um edifício de lojas.

11:54

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou na manhã desta quinta-feira no centro de Glasgou, no topo de um edifício de lojas, ao lado da famosa discoteca Victoria’s Nightclub, numa das zonas mas movimentadas da cidade escocesa.

As chamas estão a ser combatidas por dezenas de bombeiros, apoiados por pelo menos oito viaturas. Vários edifícios próximos do prédio consumido pelas chamas foram evacuados e duas ruas do centro de Glasgow estão cortadas. Uma densa nuvem de fumo cobriu a cidade, como mostram fotografias partilhadas nas redes sociais.

Segundo os bombeiros, não há registo de feridos. "Todos os residentes desta área estão em segurança. O alerta foi recebido pelas 8h25 (mesma hora de Lisboa) e a zona vai manter-se vedada enquanto decorrerem os trabalhos dos bombeiros", adianta fonte policial.



<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Fire in sauchiehall st Glasgow <a href="https://t.co/ZfoqftHqiv">pic.twitter.com/ZfoqftHqiv</a></p>— June (@PaisleyBuddie1) <a href="https://twitter.com/PaisleyBuddie1/status/976757474752630786?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>