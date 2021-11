Incêndio em armazém de gás no Rio de Janeiro derrete carros e tira moradores de casa

Um incêndio de grandes proporções num armazém que guardava botijas de gás de cozinha levou esta manhã o pânico aos moradores do bairro residencial Vila Leopoldina, na cidade brasileira de Duque de Caxias, na área metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar das dimensões do fogo, os bombeiros afirmaram não ter havido vítimas já que o armazém estava vazio e quem vive nas casas vizinhas conseguiu sair a tempo.





A intensidade do calor das altas labaredas foi tanta que derreteu e destruiu automóveis estacionados na Rua Saquarema, onde fica o armazém, e destruiu até as caixas de água que ficavam nos telhados de vários imóveis das proximidades. O sinistro foi detetado por moradores perto das 4 e 30 da madrugada desta quarta-feira, pelo horário local, 7 e 30 em Lisboa, e as chamas só foram controladas mais de três horas depois.

Também devido ao fortíssimo calor provocado pelas altas labaredas, moradores de várias residências ao redor tiveram de fugir às pressas de suas casas em plena madrugada, pois a temperatura dentro delas ficou insuportável. Diversas garrafas de gás explodiram, e toda a área teve de ser isolada.

Pouco depois das 12 horas locais, 15 horas em Lisboa, os bombeiros de Duque de Caxias ainda combatiam alguns focos do fogo e começavam a fazer o rescaldo do sinistro, ajudados por bombeiros de outras quatro cidades da região. Só após o total resfriamento é que agentes da Proteção Civil poderão entrar nas residências em redor do armazém, para avaliarem os estragos provocados pelo calor e pelas explosões, e autorizarem ou não a volta dos moradores.