Incêndio em armazém na Índia causa 11 mortos e quatro feridos

Um grande incêndio num armazém de sucata causou esta quarta-feira pelo menos 11 mortos e quatro feridos na cidade de Hyderabad, no sul da Índia, informaram as autoridades.

A polícia disse que 15 trabalhadores estavam a dormir no local quando um incêndio causado por um curto-circuito deflagrou, aprisionando-os no interior. Os trabalhadores era oriundos do estado de Bihar e tinham vindo para Hyderabad à procura de emprego.

Kalvakuntla Chandrashekar Rao, o líder do estado de Telangana, do qual Hyderabad é a capital, expressou condolências e ordenou uma compensação monetária para as famílias.