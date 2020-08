Incêndio em central química após passagem de furacão Laura no estado norte-americano do Louisiana

Um incêndio consumiu esta quinta-feira uma fábrica de químicos no Louisiana, nos EUA, após a passagem do furacão Laura pela zona, que provocou ventos fortes.De acordo com o Boston Globe, os residentes da área de Lake Charles foram aconselhados a protegerem-se nas suas casas e a manterem portas e janelas fechadas.Até ao momento não há registo de feridos, apesar da espessa nuvem de fumo visível na paisagem. Segundo a publicação, e numa informação avançada pela corporativa da BioLab, a fábrica foi fechada e evacuada antes da tempestade, estando vazia no momento do incêndio.A polícia e os bombeiros encontravam-se no local. Meios aéreos estão também a sobrevoar a costa do estado norte-americano a procura de outros possíveis danos industriais. As autoridades encontram-se a verificar as refinarias e centrais petroquímicas da área de forma a detetarem mais alguma situação causada pelo mau tempo que se faz sentir na região.Há três anos o furacão Harvey provocou a inundação de refinarias e de fábricas de produtos químicos, em Houston, o que levou à libertação de elementos tóxicos no ar, na terra e na água das comunidades ao redor.