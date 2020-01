Incêndio em França deixa famílias portuguesas desalojadas

já providenciou alojamento temporário para estas famílias que residiam no prédio situado no número 6 da rua Raymond-Poincaré, em Villerupt.



Numa publicação no Facebook, a portuguesa Suse Freitas pediu ajuda aos "amigos" para doarem "bens essenciais de higiene, roupas sobretudo de homem, cobertas, são necessárias e urgentes", diz a mulher que expôs o caso na rede social.







Um incêndio deflagrou num prédio em França, no sábado, e deixou vários portugueses desalojados.O fogo não causou feridos mas deixou muitos moradores sem nada, apenas com a roupa que tinham no corpo.O município