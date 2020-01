Incêndio em habitação mata três crianças na cidade brasileira de Paraty

Um incêndio cujas causas ainda não conhecidas matou três crianças da mesma família na manhã desta sexta-feira na cidade turística brasileira de Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro. A mãe das crianças, de 23 anos, foi resgatada pelos vizinhos e foi internada em estado grave no Hospital Municipal Hugo Miranda.

O fogo deflagrou perto das 06h30, 09h30 em Lisboa, na residência, localizada na Rua Primeiro de Maio, no bairro Ilha das Cobras, região perto do centro da cidade mas fora da área turística. Foram os gritos de socorro da mãe e das crianças que acordaram os vizinhos, que se mobilizaram e tentaram apagar as chamas com recurso a baldes com água.

Apesar de saberem que corriam risco de vida, os vizinhos conseguiram retirar da casa a mãe das crianças, Dara Almeida Santos de Souza, que sofreu queimaduras e ferimentos por intoxicação devido à grande quantidade de fumo que inalou. Em relação às crinaças já nada foi possível fazer. Quando os bombeiros conseguiram extinguir o fogo, as três crianças, Maria Alice, de 4 anos, Cauã, de 5, e Maria Clara, de 7, já estavam mortas.

O padrasto das crianças, que também mora na residência destruída pelo fogo, escapou ileso porque tinha saído pouco tempo antes das chamas deflagrarem para ir trabalhar.



A tragédia abalou toda a comunidade. A polícia já abriu investigação para apurar a origem do incêndio.