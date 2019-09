Incêndio em hospital faz pelo menos onze mortos e lança pânico no Rio de Janeiro

Um incêndio que deflagrou no final da tarde desta quinta-feira fez pelo menos onze mortos e lançou o pânico entre os funcionários e visitantes do Hospital Badim, na Tijuca, bairro na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. O bairro teve mesmo de ser evacuado. Às 20h15 locais, 00h15 da madrugada desta sexta em Lisboa, duas horas após o início do fogo as ruas que rodeiam o hospital pareciam um cenário de guerra.

No desespero da situação, com todos os andares do antigo edifício daquele hospital particular tomadas pelo denso fumo, funcionários atiraram colchões, lençóis e equipamentos pelas janelas ou escadas abaixo e retiraram os pacientes internados como puderam. Muitos pacientes foram acomodados provisoriamente em colchões na calçada da rua São Francisco Xavier, na parte da frente do hospital, enquanto outros com quadro mais grave foram levados inicialmente para uma creche que fica ao lado.

Pessoas em estado ainda mais delicado, que estavam internadas nas UTIs, Unidades de Tratamento Intensivo, foram levadas para uma rua lateral, a Rua Artur Menezes, e médicos e enfermeiros tentavam garantir-lhes o atendimento possível naquelas circunstâncias. Os bombeiros fazem de tudo para atenderem aos pedidos das equipas médicas para resgatarem mais pessoas e equipamentos essenciais à manutenção de vidas.

A pouco e pouco, dezenas de ambulâncias começaram a transferir para outros hospitais particulares da mesma rede os pacientes que estavam em condições de fazer o percurso, enquanto outros eram internados em espaços improvisados no novo prédio do hospital, ao lado do que sofreu o sinistro. As imagens do incêndio, transmitidas ao vivo pelas televisões, espalharam apreensão e desespero por toda a cidade, e pessoas que tinham familiares ou conhecidos internados ou a trabalhar no Hospital Badim deixaram o que estavam a fazer e rumaram para lá.

Gente! O Rio de Janeiro tá igual Gotham. É hospital pegando fogo, milícia, desigualdade social, corrupção em todas as esferas da sociedade, justiceiros fora da lei... https://t.co/KpnYULol3P — Daiane Moraes (@DaneeMoraes) September 13, 2019

De acordo com a direção do hospital, a suspeita inicial é de que o sinistro tenha sido provocado por um curto-circuito no gerador da unidade de saúde que atende o edifício antigo. Os bombeiros continuam a combater o fogo e a procurar pessoas que ainda possam estar dentro das instalações.