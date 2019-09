Incêndio em hospital no Rio de Janeiro mata dez pacientes

Um violento incêndio que eclodiu ao final da tarde de quinta-feira e só foi dominado na madrugada de sexta-feira destruiu parcialmente o Hospital Badim, na Tijuca, Rio de Janeiro, matando pelo menos dez pacientes. Todas as vítimas tinham mais de 65 anos e morreram asfixiadas.O fogo começou no subsolo, aparentemente num gerador, e um fumo irrespirável tomou rapidamente conta dos seis andares do hospital. Em pânico, funcionários, médicos e enfermeiros começaram a retirar os pacientes do edifício e acomodaram-nos nas ruas em redor, em colchões atirados pelas janelas ou escadas. Desesperadas, vários pacientes tentaram escapar pelas janelas usando lençóis amarrados uns aos outros e uma jovem de 24 anos caiu e sofreu várias fraturas.Os pacientes mais graves foram levados para uma creche e para a garagem de um prédio que ficam ao lado, onde foram improvisadas unidades de Cuidados Intensivos com equipamentos que os bombeiros conseguiram recuperar arriscando a vida no meio do sinistro a pedido dos médicos.Esta sexta-feira, familiares desesperados tentavam localizar pacientes transferidos à pressa para outros nove hospitais do Rio. Vários prédios vizinhos ao hospital tiveram de ser evacuados e alguns poderão estar condenados devido aos danos sofridos.