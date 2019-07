Arenal,

Cerca de 600 pessoas foram retiradas esta terça-feira de um hotel em ElMaiorca, em Espanha, após um incêndio ter deflagrado num quarto esta madrugada.Segundo a imprensa local, cerca de 14 turistas foram hospitalizados e mais de 67 foram assistidos no local, entre eles um bombeiro e um agente da polícia que colaboraram no processo de evacuação do hotel Whala Beach.

A maioria das pessoas que precisaram de assistência médica foi por inalação de fumo e algumas por queimaduras.

O incêndio cerca das 6h00 [5h00 em Lisboa] e as razões do mesmo são ainda desconhecidas.O fogo foi extinto e às 8h30 locais alguns hóspedes regressaram aos quartos.