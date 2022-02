Incêndio em navio com 288 pessoas a bordo na Grécia

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num transatlântico de bandeira italiana no mar Jónico com 237 passageiros e 51 tripulantes a bordo, enquanto navegava do porto helénico de Igoumenitsa para Brindisi, Itália, informou a polícia portuária grega.

De acordo com a informação inicial, não há registo até ao momento de vítimas.

A fire has broken out on a ferry en route from Greece to Italy, Grimaldi Lines' Euroferry Olympia, with 288 people on board, including passengers (237) and staff (51). Acc. to information from the Italian Coast Guard,they were rescued in lifeboats while rescue operations continue https://t.co/U46LQtdAL3