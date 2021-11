Mais de uma centena de bombeiros foram mobilizados este sábado para um incêndio de grandes dimensões que deflagrou no terceiro andar de um edifício perto da Ópera, em Paris, numa zona turística no centro da capital francesa.As chamas irromperam pelas 10h30 (09h30 em Lisboa), no número 17 da Boulevard des Capucines e causaram pânico na vizinhança.