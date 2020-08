Incêndio em prédio de apartamentos faz 11 mortos na República Checa. Três crianças entre as vítimas

Obrovská tragédie dnes v Bohumíne... Prí požáru výškového domu zemrelo min. 10 osob. Uprímnou soustrast pozustalým. Težce zranen byl zasahující príslušník HZS, kterému preji rychlé uzdravení. @hasici_cr — Jan Hamácek (@jhamacek) August 8, 2020

Onze pessoas morreram, entre elas três crianças, num incêndio num prédio de apartamentos em Bohumin na República Checa.Segundo o jornal Strait Times, o incêndio deflagrou num edifício numa localidade a leste do país, próximo da fronteira com a Polónia.De acordo com um porta-voz dos bombeiros locais, citado pela AFP, "o fogo teve início num apartamento no 11.º andar", provocando a morte de três menores, três adultos e um cão só neste andar.Um bombeiro ficou ferido com gravidade, anunciou o ministro do Interior checo, Jan Hamacek, na rede social Twitter.As causas do incêndio estão a ser investigadas.