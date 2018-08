Incêndio em prédio mata seis crianças em Chicago

Fogo provocou oito vítimas mortais.

16:42

Extra alarm fire on the 2200 Block of South Sacramento has caused multiple fatalities; awaiting final count. UPDATE TO FOLLOW. pic.twitter.com/qiMMrf8DF6 — Chicago Fire Media (@CFDMedia) 26 de agosto de 2018

Seis crianças morreram este domingo na sequência de um incêndio num prédio em Chicago, nos Estados Unidos, que fez oito vítimas mortais e ainda dois feridos graves.Segundo avança a Reuters, as vítimas mortais estavam no segundo andar de um prédio.As causas do incêndios ainda são desconhecidas.Pelo menos um bombeiro foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros. As autoridades estão a investigar o caso.